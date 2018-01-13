Скрытый враг (Часть 1)

Каунас. 4 форт

Те, кто пользуется услугами Киевского метрополитена, наверняка слышали предупреждение, которое диктор читает в вагонах поездов. Он предостерегает от того, чтобы жертвовать деньги непроверенным благотворительным организациям и частным лицам, предлагая быть осмотрительными. Автору больше нравится не текст предупреждения, а тон, которым это сказано. Там интонация, наполненная сочувствием к бестолковым пассажирам, которые облегчают свои кошельки в пользу мошенников. А мошенники – парируют это предупреждение, считая, что свой процент пустоголового стада они найдут. Поэтому разворачивают свои бумажки и начинают речь словами: «Мы – проверенная благотворительная организация». Но вот когда пытаешься сфотографировать этого деятеля с бумажками, снабженными печатями, он ускоряется, стараясь стать к тебе спиной. Ну а кому пришлось видеть сценки общего сбора этих деятелей на конечной станции, то малейшие сомнения улетучатся как утренний туман.

Тем не менее, народ у нас очень склонен к такого рода манипуляциям, и потому – несут свои деньги к целителям, лечащим художественным свистом, зажравшимся попам или вдруг образовавшимся апостолам, собирающим аншлаг во Дворце Спорта. Это говорит о том, что очень большая часть людей не хочет включать мозг, а кто-то и хочет, но не знает, как это сделать. А если включил и стал искать ответы на интересующие вопросы, то часто не может понять, кого он читает или слушает.

В этой теме мы поделимся своими наблюдениями того, как за четыре года изменилась риторика нашего квалифицированного врага. Это интересно со многих точек зрения. Меняя методы работы, он косвенно подтверждает, что предыдущие способы воздействия уже не работают. Значит, он постоянно мониторит уровень подготовки целевой аудитории, чутко улавливая ее изменения. Мы меняемся, меняется и враг, тут уже работает диалектика, ничего на месте не стоит.

Итак, со времен Майдана и первого года войны, враг вел себя почти открыто и брутально. Сеть была переполнена фантазиями на тему того, как они будут вешать украинцев, захватив Киев, Львов и другие города. Многие даже писали о том, как они мечтают насиловать женщин и девушек остальной части Украины, которая дала им отпор. Причем, эти вещи выдавали «люди», особо не скрывающие своих имен, а в их лентах можно было найти почти всю информацию для идентификации. Вменяемое государство быстро отследило бы этих лиц, ибо это – кандидаты в сексуальные маньяки и серийные убийцы. Они открыто проговаривают свои фантазии, которые преступник обычно прячет, а выставляет наружу только после поимки. Тут произошел обратный процесс. Внутренняя сущность РФ настолько деградировала, что скрывать свои животные наклонности уже нет смысла. Больные ублюдки стали авангардом Московии, уважаемыми людьми, которые дают интервью и не стесняясь раскрывают суть своих психиатрических наклонностей.

Мало того, со времен совка армия все же имела некий фильтр, отсекающий от нее лиц с очевидными отклонениями психики. Причина проста, попадая в армию, это лицо, рано или поздно, получит доступ к оружию и боеприпасам, а это всегда «чревато боком». Помнится, в моей части был случай брака десятка медкомиссий. Молодой боец, отслужив полгода и уйдя в караул на отдаленный от части пост – артсклады дивизии, где снимался эпизод «в старой крепости» культового совкового фильма «В зоне особого внимания», оставил его и с оружием стал прорываться домой. По мути он застрелил трех человек (двух гражданских и милиционера), а потом у него кончились патроны и его задержали.

Последствия были двоякими. С одной стороны, в клубе части было проведено заседание военного трибунала, где его приговорили к расстрелу, а через время, на построении, зачитали приказ, в котором говорилось о его приведении в исполнение. А с другой стороны, ротный замполит сказал вещь, которая стала понятно только сейчас. Как-то он заступил дежурным по части и немного «принял на грудь». Немного, это около бутылки шнапса. Дело обычное. Так вот, после принятия огненной воды, кроме всего прочего, он заметил, что таких парней (расстрелянного) не хватает в Афганистане. Мол, очень жаль, что его наклонности не были использованы на пользу.

(продолжение следует)

Источник: defence-line.org

Автор: anti-colorados

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