Скрытый враг (Часть 2)

Нынешняя РФ избавилась от этой двойственности, а маньяки стали востребованным контингентом, применение которому найдется хоть внутри РФ, хоть за ее пределами, в уже идущих и только планируемых войнах. Такая ситуация вызвана безнаказанностью, возникшей по итогам Второй Мировой Войны. Единожды выйдя сухим из воды, совок решил, что ответственность за военные преступления – не для него. РФ приняла эстафету, и Чечня стала маркером, который указал на идентичность сдохшего совка и оставшейся, вместо него, Московии.

Даже один этот аспект показывает антицивилизационность Московии, как территориально-политической сущности. Поэтому, РФ – враг не только нам, это враг цивилизации, а те, кто активно, пассивно или имитируя оппозицию, все же находится в орбите этого Молоха – враг, в персональном его выражении.

Но вот в Сети, этот враг уже существенно мутировал. Изначально хамоватый и брутальный, обещающий расправу руками своих десантников и спецназовцев, тон постепенно сник. Это произошло потому, что такой тон общения должен был запугать оппонента и ввести его в ступор. Но после того, как в Кубинку привезли десятки тушек десантного спецназа (из Донецка), а на кладбище Пскова были обнаружены целые поляны свежепокрошенных десантников (из-под Луганска), и пейзаж этим не ограничился, даже там поняли, что номер не прошел. Вместо страха, такие угрозы стали вызывать смех, а в ответ на фотки крутых мачо, в ответ стали присылать их же фотки, но уже размещенные на крестах могил. Пришлось менять методы.

Угрозы сменились настойчивыми попытками убедить в бесперспективности обороны. Мы уже несколько раз замерзали без их газа зимой. Наша промышленность уже умирал от разрыва связей с Московией. Европа уже не принимала наши товары. Нам уже никто, кроме Москвы не давал кредитов и прочее и прочее. Что характерно, когда кто-то находил время и по пунктам раскладывал противнику тупость его позиции, в резюме опять возникали маты и те угрозы, которые давно протухли.

В связи с этим, приведу пример из личного опыта. Он прямо не касается перепалки с противником, но зато – замечательно показывает концовку этого мероприятия. Как-то на телефон поступил звонок с неизвестного номера и с той стороны молодой мужской голос, стал вежливо рассказывать о том, что он – сотрудник безопасности приватбанка и звонит по поводу сбоя системы. Поскольку автор профессионально сталкивается с подобными мошенниками довольно регулярно, то понял, что будет дальше, а потому – решил подыграть, уточнив его имя и должность. Тот что-то рассказал и сказал, что моя приватовская карточка будет заблокирована. Для того, чтобы этого избежать — надо сообщить пин-код и что-то еще. В ответ я ему заметил, что хотел бы это сделать, но никак не могу. Парень оживился и пообещал тайну вкладов и что он будет нем как рыба, а потому – подбодрил и посоветовал не стесняться. На это я ему ответил, что верю ему безоговорочно, только вот приватовской карточки у меня нет, и не было никогда. Столько матов подряд, автор давно не слышал и с интересом выслушал всю тираду, чтобы оценить его вес. Чудак закончил спич, но еще не бросил трубку и я ему посоветовал не расстраиваться, после чего сам нажал «отбой».

Примерно то же самое демонстрирует и эта публика. Как только она понимает, что общается с намного более умным оппонентом, который владеет информацией о предмете, на порядок больше него, тон «мышыбратья» меняется – на: «вешать, резать, жечь». Но даже тут уже никто не вспоминает спецназ, а сразу переходят к «ядерной пыли».

Что характерно, на такой же алгоритм общения переходят и местные адепты тоталитарных сект, будь то «члены кружка престарелой эльфийки» или «свидетели прилета Карлсона, который живет на крыше», все проходит в том же ключе. Вчера по Сети бродил скриншот одного из очень знаменитых пациентов именно такой палаты, где он писал о том, что его везде «забанили» и теперь он не может выдавливать гной так, как он это делал раньше.

(окончание следует)

Источник: defence-line.org

Автор: anti-colorados

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