Скрытый враг (Часть 3)

Следующей стадией адаптации риторики, стала технология размытия значимых символов для идентификации Украины. В первую очередь, атаке подвергся Майдан. Просто вспомним, кто из наших проституток только не призывал собрать Майдан. Заметим, не митинг, не демонстрацию, а именно – Майдан. Причем, эти проститутки сами, по большей части, к настоящему Майдану не имеют никакого отношения. Многие даже не забегали туда за четыре месяца. Кто-то отдыхал далеко за пределами Украины, подравнивая бородку специальными ножничками, кто-то давал интервью за Океаном, а кто-то, спокойно себя чувствовал в Донецке, а в момент захвата админзданий – принимал в этом участие. Но потом все они стали эксплуатировать имя и символы Майдана, как будто имеют на это право. Отдельная сволочь безнаказанно заворачивается полотнищем флага Украины, хотя было бы интересно посмотреть на этого пациента, смог бы он продемонстрировать этот фокус в январе 2014 года на ул. Институтской или Грушевского, как он это делает сейчас. Последняя стадия этой тактики сводится к попыткам вылить помои на армию, которая дала им возможность безнаказанно и безбедно вытворять все эти вещи.

Или вспомним, как этим летом курощуп хотел дать название Малороссия оккупированным территориям и как символ использовать флаг Богдана Хмельницкого. Понятно, что сам бы этот тупица, до такого не додумался. Это была спецоперация, направленная на то же самое – размытие нашей символики и истории. Симптоматично то, что недавно в российских сми промелькнула статья о том, что «Захарченко мог бы стать Богданом Хмельницким современности». То есть, эта формула была запилена в Москве, но не нашла, совей реализации, по причине патологической тупости фигуранта. Собственно говоря, именно эта фаза тактики еще до конца не исчерпалась, но на горизонте появилась уж другая, более изощренная.

Мы неоднократно писали об ее исполнении россиянами типа Шендеровича, или вот недавно – Быкова, но видно, что лайт-версия их тактики, широко шагнула в Сеть и наши читатели не всегда могут уловить то, во что их втягивают. Собственно говоря, на примере последней статьи о Быкове, мы показали, как мягко и легко можно подтолкнуть вполне думающего человека к мысли о том, что читать определенную литературу – вредно, ибо там – крамола. В частности, речь шла о булгаковском романе «Мастер и Маргарита». Роман был выбран просто как пример. Речь шла о том, что интеллектуальный спецназ идеологического фронта РФ, занят компрометацией всего, что может подтолкнуть читателя к собственным размышлениям. «Тяжелая артиллерия» работает именно так, а легкая – в том же направлении, но немного иначе.

Заметим, наши материалы выходят лишь с одной целью – подтолкнуть читателя думать самостоятельно и делать собственные выводы на базе той информации, по теме, которую читатель сам нароет. Понятно, что принципиальная позиция ресурса о том, что мы не даем ссылок на свои источники, чтобы каждый искал свои, подталкивает людей к общению, где для них открывается много нового. Читатели сами публикуют ссылки или просто цитируют тексты своих источников. Но нет-нет да и проскальзывают специалисты, которые занимаются утилизацией внимания. Это не только в наших комментариях, но и вообще – в сети. Эти специалисты умело уводят тему с опасного для РФ курса.

На примере приведенной выше статьи, мы вначале и в конце обращали внимание на то, что Мастер и Маргарита, в комментариях Быкова, взята просто как иллюстрация, чтобы показать, как работает эта технология. Тем не менее, в обсуждениях появились комментаторы, которые увели дискуссию от основного посыла. Вместо этого они стали обсуждать некие детали романа и личность Булгакова. То есть, слили тему в том направлении, которое безопасно для вскрытия технологии манипуляции.

Приведу упрощенный пример того, как они действуют. Допустим, обсуждая действия борцов из чумов под ВР, проходит примерно такой текст: «эти ребята уже наговорили и натворили такого, что обязательно присядут на десяточку». И вот в комментариях пошли уточнения и обсуждения следующего характера. Приседания не должны ограничиваться 10 разами, тем более – без штанги. Надо делать не менее 20 приседаний за подход. И тут подключается еще один специалист со своим уточнением типа: после какого количества времени посещения спортзала, можно приступать к приседаниям с отягощением? Что лучше, свободный вес или тренажер? И так далее. Вот уже завязалась дискуссия, даются ценные советы, приходят благодарности. Вроде и есть обсуждение, но о чем оно? Тема слита в унитаз.

Есть важный момент. Иногда читатель действительно не уловил смысла дискуссии, тем более, если начал читать комментарии. Но тут важно обращать внимание на два аспекта, кто именно делает разворот темы и второе, регулярность исполнения таких маневров, конкретным комментатором. Минимальное наблюдение поможет сдернуть камуфляж с врага и снять все вопросы с его присутствия в теме.

В общем, как говорит диктор в метро – не доверяйте непроверенным благотворительным организациям. И таким деятелям – тоже. Их цель – выключить ваш мозг. Если это не получилось путем брутального напора, то в ход пойдут мягкие манипуляции, только цель остается одной и той же.

Источник: defence-line.org

Автор: anti-colorados

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