Слідчі зробили фотозвіт наслідків від ворожих обстрілів на Харківщині
Правоохоронці зафіксували наслідки чергових ворожих обстрілів Харківщини.
За процесуального керівництва Дергачівської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За попередніми даними, в ніч на 18 квітня з території рф був запущений авіаснаряд, який впав у селі Липці. Внаслідок цього зруйновано одну та пошкоджено три господарчі будівлі.
18 квітня близько 9 ранку окупанти обстріляли с. Петропавлівка Куп’янського району. Отримала поранення 18-річна дівчина, її госпіталізовано до лікарні.
Наслідки збройної агресії рф фіксували прокурори окружних прокуратур спільно зі слідчими поліції.