Безусловно, Европа и США устали от Украины. Четыре года уже почти, шутка ли. Любой устанет за такое время. Всем хочется, чтобы быстрее закончилось — ну хоть чем-нибудь.

С другой стороны, мир богаче наших представлений о нём. И важно помнить, что сейчас — вот прямо сейчас — только ещё начинает оформляться пул западных политиков, активистов, медиа-персон, которые собираются на теме Украины сделать карьеру. Как, например, на теме Палестины и Израиля. Или помощи голодающим детям Африки.

И они готовы безо всякой усталости помогать Украине годами, десятилетиями — на продолжении всей своей карьеры. Вечно и бесконечно помогать в войне, борьбе с коррупцией и всякими внутренними проблемами — главное, чтобы они не заканчивались никогда.

Сложно сказать, что пугает больше.

Источник: tverezo.info

Автор: Владимир Завгородний

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