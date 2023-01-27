Слова Бербок о "войне с Россией" объяснили в МИД ФРГ

"Поддержка Украины в осуществлении ее индивидуального права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН, против захватнической российской войны не делает Германию стороной конфликта", - заявили там на запрос Bild, подчеркнув, что РФ "ведет жестокую войну против Украины", а это также "война против европейского миропорядка и международного права".

На встрече с членами ПАСЕ 24 января министр иностранных дел Анналена Бербок заявила: "Мы ведем войну против России, а не друг против друга". Высказывание вызвало резонанс в немецких СМИ.

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/23644

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