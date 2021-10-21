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Слова Лаврова о нормандской встрече — это плевок в лицо Франции и Германии: заявление Кулебы

Слова Лаврова о нормандской встрече — это плевок в лицо Франции и Германии: заявление Кулебы

Слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова относительно невозможности проведения встречи в нормандском формате являются оскорблением Германии и Франции. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает «Европейская правда».

«Вчера мой российский визави Сергей Лавров в очередной раз отличился и назвал инициативы Украины по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, цитирую, «потоком сознания . Я напомню, что Владимир Путин в последнем разговоре с президентом Франции и канцлером Германии пообещал им встречу министров Нормандского формата», — сказал Кулеба.

Министр заявил, что готов к встрече, так же как коллеги из Германии и Франции. «А Сергей Лавров показывает, что он настроен не на конструктивный разговор министров, а на соревнования со своим собственным пресс-секретарем в словесной эквилибристике. Поэтому слова Лаврова — это плевок в лицо Франции и Германии», — добавил Кулеба.

Он напомнил, что лидеры стран четко договорились, что должна пройти министерская встреча, которая подготовит почву для саммита.

«Вместе с тем, мы до сих пор не получили сигналов от России о готовности к ее проведению. Последнее заявление Сергея Лаврова подрывает процесс мирного урегулирования и идет вразрез с договоренностями лидеров государств Нормандского формата. Я призываю своего российского коллегу согласиться на проведение встречи министров в нормандском формате и сесть за стол переговоров», — сказал Кулеба.

Источник: sprotyv.info

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