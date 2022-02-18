Словакия зафиксировала цену электричества для населения на три года

Правительство Словакии и национальные компании-производители электроэнергии договорились о фиксации на три года тарифов на электричество для населения – на 2022-2024 годы.

Об этом сказал министр финансов Игорь Матович на пресс-конференции.

"Мы согласовали ключевое решение по стабилизации цен на электроэнергию на ближайшие три года", – сказал Матович и уточнил, что основной производитель электроэнергии в стране компания Slovenske Elektrarne будет взимать регулируемую цену на электроэнергию в размере 61,21 евро за МВтч до конца 2024 года.

Если бы это соглашение не было достигнуто, то окончательная цена электроэнергии для населения Словакии увеличилась бы примерно на 80% в следующем году по текущим биржевым ценам. Теперь каждое домашнее хозяйство в среднем сэкономит 500 евро в 2023 и 2024 годах. В общей сложности это должно быть около 1 млрд евро с налогом на добавленную стоимость.

Одновременно правительство отозвало из парламента законопроект, предполагающий повышение налогов на доходы словацких компаний-производителей энергии.

Источник: elektrovesti.net

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