Словесные перепалки, распределение денег и подготовка к выборам. Депутаты горсовета собрались на сессию

В повестке дня 37-й сессии Харьковского городского совета - 78 вопросов и "Разное". Основные темы обсуждения - предвыборные процедуры, внесение изменений в городские программы, выделение дополнительных средств на строительство и ремонты. Несколько миллионов гривен депутаты решили выделить на текущий ремонт жилого фонда, 23 - на реконструкцию сетей тепло- и водоснабжения. 87 миллионов предусмотрели для ремонта дорог и тротуаров. Еще почти 17 миллионов пойдет на нужды образования. Не только на ремонты школ и детских садов, но и на проект "онлайн-школа", закупку средств защиты, термометров - это из-за пандемии COVID-19. Деньги депутаты планируют направить и на нужды медучреждений.

Татьяна Таукешева, дир. Деп. бюджета и финансов:

На капитальный ремонт школ и детских дошкольных учреждений, приобретение компьтерной техники, программного обеспечения онлайн-школа, обеспечение бесконтактными термометрами, дезинфекторами и средствами индивидуальной защиты. Средства направляются на приобретение медицинского оборудования. Обеспечение услуг устного перевода людям с проблемами слуха и речи при обращении в медицинские учреждения.

Оппозиционные депутаты же отмечают - выделение дополнительных средств на медицину и другие необходимые вещи должно быть значительно больше. И отмечают - эти расходы по сравнению с финансированием имиджевых проектов мэрии - мизер. Кроме того, подчеркивают - стоит обратить внимание на распределение средств и закупки. Рацион животных в зоопарке значительно разнообразнее рациона пациентов, которые питаются, находясь в городских больницах, говорит депутат Игорь Черняк, а цены на одни и те же продукты вызывают определенные сомнения. Правда, городской голова Геннадий Кернес, почти на все вопросы от депутата-оппозиционера отвечал в свойственном харьковскому мэру стиле.

Игорь Черняк, депутат городского совета:

Чому для зоопарку капуста білокачанна купується по 15 гривень, а от у мене всі ці договори: 3 лікарня - 7.50, 24 дитяча - 7.50, 18 лікарня - 8 гривень? Буряк дешевше купується для лікарень, ніж для зоопарку, цибуля 14 лікарня - 11.88, зоопарк - 15 гривень. Ну, тут може бути одне з двох: або в зоопарку продовжується накручування на цінах, або у нас в якості і в більшому приорітеті продукти для зоопарку, ніж ті, що закуповуються для лікарень.

Геннадий Кернес, городской голова Харькова:

Здесь они не голосуют, им ничего неинтересно. Им интересно промолчать, на комиссии промолчать, дождаться сессии, сказать, подковырнуть, что-то сделать. Вы с такими приемчиками и остались у разбитого корыта. Вот и все. Подобрала вас одна там. Девушка. Подобрала. Вот и давайте.

В мэрии решили выделить дополнительные площади для муниципальных парковок, рассчитанные на 47 мест. А также анонсировали появление новых троллейбусных маршрутов. Среди запланированных - из центра в сторону Рогани и Горизонта, Северной Салтовки и Пятихаток.

Геннадий Кернес, городской голова Харькова:

Перший маршрут - ті тролейбуси, які ми дополучимо - піде на Северну Салтовку, також буде маршрут Пятихатки - площа Конституції или Свободи, також маршрут Жихарь - метро Гагаріна.

По информации мэрии, на маршрутах будут курсировать новые троллейбусы, которые чиновники собираются приобрести за средства Всемирного банка.





Агентство Телевидения Новости