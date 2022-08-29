Слов’янський напрямок: окупанти зазнали поразки у напрямках Богородичного та Долини

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 29 серпня. 187 доба війни.

На Харківському напрямку із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії ворог здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Слатине, Світличне, Байрак, Перемога, Кутузівка, Чепіль, Гусарівка, Руські Тишки та Залиман.

На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійський вогневий вплив неподалік Довгенького, Норцівки, Червоного, Сулигівки, Рідного, Адамівки та Слов’янська. Окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках Богородичного та Долини, успіху не мали, відійшли.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости