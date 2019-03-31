Служба безпеки України перейшла на посилений режим несення служби напередодні та під час проведення виборів Президента України (ВІДЕО)
Бійці спецпідрозділу ЦСО «А» СБУ розпочали патрулювання вулиць, вокзалів, автостанцій та аеропортів по всій Україні. Як зазначив Голова Служби Василь Грицак: «Порядок у державі та спокій громадян України є важливим елементом для забезпечення виборів. Наші спецпризначенці, які встали на захист України з перших хвилин початку проведення АТО, це дуже добре розуміють. Ми також задіяли для патрулювання бойові машини та безпілотну авіацію. Усе це – демонстрація нашої рішучості негайно припинити будь-які можливі провокації з метою дестабілізації ситуації в Україні. Подобається це чи ні, але я впевнений, що вибори в Україні відбудуться цивілізовано і спокійно. Служба безпеки України у межах своєї компетенції робить для цього усе необхідне».
Прес-центр СБ України
Источник: ssu.gov.ua