Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:52
Просмотров: 66

Служба безпеки України перейшла на посилений режим несення служби напередодні та під час проведення виборів Президента України (ВІДЕО)

Служба безпеки України перейшла на посилений режим несення служби напередодні та під час проведення виборів Президента України (ВІДЕО)

Бійці спецпідрозділу ЦСО «А» СБУ розпочали патрулювання вулиць, вокзалів, автостанцій та аеропортів по всій Україні. Як зазначив Голова Служби Василь Грицак: «Порядок у державі та спокій громадян України є важливим елементом для забезпечення виборів. Наші спецпризначенці, які встали на захист України з перших хвилин початку проведення АТО, це дуже добре розуміють. Ми також задіяли для патрулювання бойові машини та безпілотну авіацію. Усе це – демонстрація нашої рішучості негайно припинити будь-які можливі провокації з метою дестабілізації ситуації в Україні. Подобається це чи ні, але я впевнений, що вибори в Україні відбудуться цивілізовано і спокійно. Служба безпеки України у межах своєї компетенції робить для цього усе необхідне».

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Правительство Украины намерено предложить льготы производителям электромобилей
Сегодня 09:33    45
Служба безпеки України припинила діяльність екстремістського об’єднання (ВІДЕО)
Сегодня 09:19    60
У Вінниці побудують енергоефективну багатоповерхівку без рахунків за комуналку
Сегодня 09:05    63
Российские оккупанты сделают все, чтобы помешать выборам, – Полторак
Сегодня 08:53    57
СБУ затримала перебування оголошеного в розшук громадянина Грузії
Сегодня 08:28    54
Без виз можно посещать уже 119 стран
Сегодня 08:15    149
ХОЛОДНАЯ ВОЙНА. Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
Сегодня 07:27    158
Об'єднані сили готові до будь-яких варіантів дій противника
Сегодня 07:03    74
ВАЖНО! Щодо незаконного використання штампів «Вибув»
Сегодня 06:41    420
Закон повинен бути понад усе
Сегодня 06:33    106
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 