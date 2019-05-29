Сменить место голосования стало проще

Центральная избирательная комиссия изменила одно из своих старых постановлений, отменив необходимость предоставления документа для смены места голосования. Об этом в среду сообщила пресс-служба ЦИК.

Так, сегодня были внесены изменения в постановление от 13 сентября 2012 года № 893 "Об обеспечении временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса".

"В частности, Порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса теперь не предусматривает представление документов (копий документов), подтверждающие необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса", - сообщили в ЦИК.

Ранее для смены места голосования избиратели должны были предоставить документ, который аргументирует такую необходимость, например, справку с работы.

Агентство Телевидения Новости