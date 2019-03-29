СМЕРТЬ РОССИИ. Вымирающую России заселят мигрантами

Демографическая пропасть вынуждает Кремль привлекать в Россию миллионы мигрантов, однако чрезвычайная демографическая ситуация сталкивается с экономическими реалиями и националистической пропагандой. Такой вывод делает в своем материале швейцарская газета Le Temps.

Издание напоминает, что Кремль разработал тайную программу по привлечению от 5 до 10 миллионов иммигрантов в течение следующих 6 лет.

«Но, в отличие от канцлера Германии, в этот тайно подготовленный план Путин не включает никакого гуманитарного измерения. Речь не идет о приеме выходцев из стран с наибольшим числом беженцев (Сирия, Сомали, Южный Судан). Принимать будут только граждан из бывших русскоязычных советских республик: Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Украины, Молдовы и др.», — уточняет издание.

Население России сокращается. Прогнозы демографов показывают, что соотношение между работающим населением и пенсионерами становится критическим, — отмечает Le Temps.

Издание напоминает, что политика российских властей по стимулированию рождаемости провалилась, поэтому обеспечение экономической жизнеспособности страны способен обеспечить только приток мигрантов.

«Для того, чтобы надеяться на привлечение миллионов новых граждан, потребуется предоставить более высокий уровень жизни (то есть растущую экономику и массовое создание рабочих мест), а также приложить серьезные усилия по созданию инфраструктуры. Однако экономика России продолжает падать с 2013 года». — обращает внимание автор статьи.

Издание отмечает, что, помимо трудностей в привлечении русскоязычных иностранцев, в России существует риск вспышки ксенофобии, так как подавляющее большинство иммигрантов из бывших советских республик не славяне и не православные, а мусульмане.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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