Смілянський розповів, що може бути зображено на новій марці "Укрпошти"

Нова марка від "Укрпошти" може бути присвячена єноту з Херсона і мелітопольської черешні. Про це розповів гендиректор компанії Ігор Смілянський 18 листопада у Facebook.

"Люблю починати п’ятницю з позитиву. Після марки з херсонським кавунчиком нас просять випустити марку з мелітопольською черешнею і "тим самим" єнотом. Проте на всі події марок не вистачить, то, може, поєднаємо?" – написав він.

Ідеться про єнота, якого разом з іншими тваринами вкрали російські військові із зоопарку Херсона. Історія набула великого резонансу, на сайті президента України з'явилася петиція про обмін пам'ятника російській цариці Катерині II в Одесі на херсонського єнота.

Джерело: gordonua.com

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