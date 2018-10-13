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Смоленська катастрофа: ПАРЄ ухвалила резолюцію з чіткою вимогою до Росії

Смоленська катастрофа: ПАРЄ ухвалила резолюцію з чіткою вимогою до Росії

Дії Росії наразі викликають підозри, що Федерації є що приховувати

Парламентська асамблея Ради Європи закликала Росію передати Польщі уламки літака Ту-154М, що зазнав катастрофи під Смоленськом. Про таке йдеться в ухваленій 12 жовтня резолюції ПАРЄ, передає "Укрінформ".

"Росія повинна повернути уламки Польщі, адже технічне розслідування щодо авіаційної безпеки було завершено. Відмова з боку російської влади зробити це є зловживанням правами, що породжує спекуляції про те, що Росія щось приховує", – зазначається в документі.

Резолюція, ухвалена на осінній сесії ПАРЄ закликає Росію без зволікань повернути уламки літака Ту-154М польських ВПС до Польщі.

Водночас віце-президент ПАРЄ, голова постійної делегації України в Асамблеї Володимир Ар’єв нагадав парламентарям про всі інші факти невиконання Росією своїх міжнародних зобов'язань, включаючи невиконання Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Довідка: на світанку 10 квітня 2010 року поблизу військового аеродрому "Північний" у Смоленську розбився літак Ту-154М, яким польська державна делегація прямувала на відзначення 70-ї річниці Катинського злочину. У катастрофі загинули всі 96 осіб, які перебували на борту літака, серед них і президентське подружжя Леха та Марії Качинських, а також представники політичної, військової, релігійної еліти Польщі.

Як інформував 5.UA, Росія вирізала зі звіту щодо розслідування Смоленської катастрофи момент реєстрації датчиком температури надзвичайно різкого теплового стрибка на борту літака Леха Качинського. Фрагмент зі зростанням температури знайшли в матеріалах попередньої польської комісії, що розслідувала падіння літака.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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