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СНБО ввел санкции против телеканала «Наш»

СНБО ввел санкции против телеканала «Наш»

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 11 февраля принял решение о введении санкций против телеканала «Наш» Евгения Мураева.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

Санкции против телеканала введены на 5 лет.

Отмечается, что санкции введены против компаний «Наш 24», «Наш 365» и «Наша Прага», а также кипрской компании, которая, по утверждению СНБО, владеет этими компаниями.

Санкции введены по представлению Службы безопасности Украины.

Также сегодня в Харькове во время выездного заседания СНБО под стенами ХОГА прошла акция, на которой люди требовали закрыть вещание телеканала «Наш».

Источник: УНИАН


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