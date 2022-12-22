Соагрессор у последней черты

Минская встреча Лукашенко с представительным российским десантом визитёров оставила после себя больше вопросов, чем дала ответов. Одновременный наезд на Беларусь Путина, Шойгу и Лаврова демонстрирует мощную обработку руководства республики неспокойным соседом. Подобный межгосударственный рестлинг можно рассматривать и через призму возрастания веса Беларуси в глазах Кремля. Складывается ощущение, что у Лукашенко в руках золотая акция, судьбоносная для будущего российского мафиозного фашизма. Да, с бацькой носятся, пожалуй, как дурак с торбой.

На поверхности подобного щепетильного отношения лежит вопрос использования беларуских ресурсов в целях войны против Украины. Откровенно говоря, весь объем других, озвученных публично, мотивов и результатов визита не вяжется с уровнем его представительства. Ведь Лукашенко с 2019 года сам многократно мотался в Москву и Сочи, а тут сразу такой вал внимания. К тому же российский визави явно не чувствовал себя комфортно в Минске, это не его территория, куда он выбрался на вылазку из-за большой нужды. Да и в СМИ картина подаётся так, что хитрые беларусы стригут российских иванов.

Путин заявил, что у России нет заинтересованности кого-либо поглощать. Фактически выразил согласие с беларуской интерпретацией "Союзного государства", когда Россия и Беларусь остаются суверенными, но есть формат, который позволит улучшить ряд показателей от их синергии. Это пафосно названо "образцовым межгосударственным объединением XXI века". Звучит так, что плюсы отдельно, а проблемы отдельно.

При этом подавляющее число плюшек получает Беларусь. В сфере экономики две страны создают единый газовый рынок, благодаря которому беларуская промышленность получит газ с ценовым дисконтом на срок до 2026 года. Местные промышленники готовы взамен насыщать российский рынок "образцами, которых не видел мир", вместо западных аналогов. Асимметричное партнёрство, но "время сейчас важнее денег".

В области военной безопасности ВС РБ получают С-400, "Искандеры", обучение пилотов для самолетов со "специфическими" боеприпасами. А в перспективе – и подготовку полета беларуского космонавта. Снова какая-то игра в одни ворота, подарки Лукашенко.

Он, к слову, вроде как проливает свет российской аудитории за что все это, назвав Беларусь "соагрессором" в реализации путинских геополитических планов. Правда указанные планы сильно надломились из-за дисфункций правящей верхушки, провалов спецслужб и гнилого нутра российской армии.

Но охота ломать мир через колено одного обиженного существа не позволяет остановиться и сделать правильные выводы. Больной эгоцентризм российского имперца на полную катушку используют беларусы.

Минск стал выгодоприобретателем от войны против Украины. Предоставление территории в качестве плацдарма для агрессии, поддержка и обучение сил оккупантов, лечение российских СВОшников, предоставление части своих вооружений на нужды агрессии –таков известный примерный список лукашенковских кровавых услуг в рамках диктаторской сделки. Чем больше РФ втягивается в пучину военного безумия, тем свободнее себя чувствует Лукашенко, тем больше у него автономии, экономических бонусов и сговорчивости Кремля.

Пока беларуская армия сама напрямую не вмешалась в войну и не пошел поток двухсотых, пока по беларуской территории ничего не прилетает и не взрывается, пока минчане спят в квартирах, а не в подвалах, – Лукашенко востребован и наращивает вес. Как только по какой-либо причине Беларусь засосет в войну, то на этом история бацьки заканчивается. Здесь возникает ветвление очень плохих сценариев от гражданской войны до минского переворота в духе ликвидации Амина в 1979 году.

Сейчас же Лукашенко помогает Кремлю давить на Киев и страны-партнеры демонстрациями "вторжения 2.0" с беларуского балкончика. Если оно состоится, то будет ещё более плачевным для РФ, чем 300 дней назад. А для Беларуси и подавно.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/779

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