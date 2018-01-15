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15.01.2018 16:37
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Социологи узнали отношение украинцев к компромиссам ради мира в стране - опрос

Социологи узнали отношение украинцев к компромиссам ради мира в стране - опрос

49% украинцев готовы согласиться на компромиссы ради мира в Украине, но не на все.

Таковы результаты исследования, проведенного фондом Демократические инициативы им.Илька Кучерива и социологической службой Центр Разумкова.

Согласно опросу, готовность к компромиссам снижается с ростом удаленности от военных действий. Готовность идти на любые компромиссы ради мира выразили 30,5% жителей южных областей, 23% - восточных, 25,5% - Донбасса и 8% - западных.

Примечательно, что ни один из предложенных компромиссов не был поддержан большинством населения Украины.

Наиболее неприемлемыми оказались предложения провести местные выборы на условиях, которые требуют боевики на Донбассе (63% считают такой компромисс неприемлемым и только 12% - приемлемым) и полная амнистия всем участникам боевых действий против украинских войск (58% считают это неприемлемым и 16% согласны на такой компромисс).

Согласие на особые политические и экономические отношения временно неподконтрольных территорий с Россией не находит общественной поддержки: 49% - против, 20% - за.

Преимущественно неприемлемыми выдаются и такие варианты договоренностей, как формирование местной полиции, судов и прокуратуры в "Л/ДНР" исключительно из местных представителей (55% и 17%), внесение изменений в Конституцию о предоставлении русскому языку статуса государственного языка (56% и 24%), предоставление и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (49% и 28%), а также принятие закона о нейтральном и внеблоковом статусе Украины (41% называют неприемлемым компромиссом, но 33% были бы с этим согласны).

Вместе с тем, установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают 18% опрошенных. Такое же количество респондентов согласны на мир "любой ценой".

Опрос проводился с 15 по 19 декабря во всех регионах Украины, за исключением Луганской и Донецкой областей. Было опрошено 2004 человека, погрешность не превышает 2,3%.

Агентство Телевидения Новости

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