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Соціологи повідомили про рекордне погіршення ставлення фінів до росії

Соціологи повідомили про рекордне погіршення ставлення фінів до росії

Ставлення фінів до росії стало рекордно негативним на тлі розв'язаної росією агресивної війни в Україні, показують результати опитування Аналітичного центру ділового життя EVA.

Негативно до росії ставляться 85% опитаних. Лише 7% респондентів погодилися із твердженням, що "у фінів зараз немає причин негативно сприймати свого східного сусіда, хоча росія має свої проблеми".

Частка тих, хто позитивно ставиться до росії, з весни ще більше знизилася, а частка тих, хто ставиться негативно, продовжує зростати.

Зростання антиросійських настроїв після вторгнення в Україну є надзвичайно швидким, різким та широкомасштабним, випливає з опитування. Порівняно з опитуванням, проведеним півтора роки тому, зростання антиросійських настроїв сягає 40 процентних пунктів. Така значна зміна є винятковою в історії проведення даного опитування, йдеться у звіті EVA.

У всіх групах населення явна більшість ставиться до росії негативно, а частка тих, хто симпатизує росії, є мінімальною.

Також опитування свідчить, що жителі Фінляндії позитивніше ставляться до членства в НАТО.

78% респондентів дали позитивну оцінку. Лише 8% певною мірою або дуже негативно поставилися до членства у північноатлантичному військовому альянсі.

З весни та подання заявки до НАТО ставлення жінок дуже змінилося. У березні менше половини респонденток підтримували членство в НАТО, але тепер 75 відсотків жінок позитивно ставляться до членства в альянсі.

Чоловіки ще більш позитивно налаштовані до НАТО ніж жінки. З них 83% підтримують членство. З весни цей показник зріс на 8 процентних пунктів.

Основною причиною позитивного ставлення до НАТО є дії росії, які фіни сприймають як загрозливі. 83% опитаних вважають, що Фінляндії, як сусідові нестабільної росії, безпечніше бути членом НАТО, ніж залишатися поза військовими блоками. З цим твердженням повністю згодні 59% респондентів. Лише 6% відкидають це твердження.

Попереднього разу EVA вивчив думки фінів щодо НАТО на початку березня, до ухвалення рішення про вступ до військового альянсу. Тоді 60% респондентів висловилися за вступ Фінляндії до НАТО.

Джерело: uamedia.eu

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