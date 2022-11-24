Соціологи повідомили про рекордне погіршення ставлення фінів до росії

Ставлення фінів до росії стало рекордно негативним на тлі розв'язаної росією агресивної війни в Україні, показують результати опитування Аналітичного центру ділового життя EVA.

Негативно до росії ставляться 85% опитаних. Лише 7% респондентів погодилися із твердженням, що "у фінів зараз немає причин негативно сприймати свого східного сусіда, хоча росія має свої проблеми".

Частка тих, хто позитивно ставиться до росії, з весни ще більше знизилася, а частка тих, хто ставиться негативно, продовжує зростати.

Зростання антиросійських настроїв після вторгнення в Україну є надзвичайно швидким, різким та широкомасштабним, випливає з опитування. Порівняно з опитуванням, проведеним півтора роки тому, зростання антиросійських настроїв сягає 40 процентних пунктів. Така значна зміна є винятковою в історії проведення даного опитування, йдеться у звіті EVA.

У всіх групах населення явна більшість ставиться до росії негативно, а частка тих, хто симпатизує росії, є мінімальною.

Також опитування свідчить, що жителі Фінляндії позитивніше ставляться до членства в НАТО.

78% респондентів дали позитивну оцінку. Лише 8% певною мірою або дуже негативно поставилися до членства у північноатлантичному військовому альянсі.

З весни та подання заявки до НАТО ставлення жінок дуже змінилося. У березні менше половини респонденток підтримували членство в НАТО, але тепер 75 відсотків жінок позитивно ставляться до членства в альянсі.

Чоловіки ще більш позитивно налаштовані до НАТО ніж жінки. З них 83% підтримують членство. З весни цей показник зріс на 8 процентних пунктів.

Основною причиною позитивного ставлення до НАТО є дії росії, які фіни сприймають як загрозливі. 83% опитаних вважають, що Фінляндії, як сусідові нестабільної росії, безпечніше бути членом НАТО, ніж залишатися поза військовими блоками. З цим твердженням повністю згодні 59% респондентів. Лише 6% відкидають це твердження.

Попереднього разу EVA вивчив думки фінів щодо НАТО на початку березня, до ухвалення рішення про вступ до військового альянсу. Тоді 60% респондентів висловилися за вступ Фінляндії до НАТО.

Джерело: uamedia.eu

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