Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:41
Просмотров: 103

Соцработники Харьковщины получили средства индивидуальной защиты

Соцработники Харьковщины получили средства индивидуальной защиты

Харьковская область одна из 5 областей Украины, которые принимают участие в проекте, что внедряется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине совместно с Министерством социальной политики Украины и Общественным союзом «Украинская сеть за права ребенка». Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Координатор проекта «Украинская сеть за права человека» Ольга Коссе рассказала, что Харьковская область одна из 5 регионов Украины, где из интернатных учреждений вернулось наибольшее количество детей.

Для 514 работников, работающих с семьями, куда вернулись дети из интернатных учреждений, передали маски, перчатки и антисептические средства. Каждый из работников получит запас на 2 месяца работы.

По информации начальника службы по делам детей ХОГА Ольги Шевченко, с начала карантина работники служб по делам детей и центра социальных служб для детей, семьи и молодежи начали плановый мониторинг семей, куда вернулись дети из интернатных учреждений, поэтому такая помощь в рамках проекта «Оценка и реагирование на вызовы по защите детей во время пандемии COVID-19» оказана вовремя.

«После начала карантина в семьи вернулись 3300 детей, находящихся в интернатных учреждениях, и на сегодня мы промониторили около 3000 семей», - рассказала Ольга Шевченко.

Также, кроме медицинской защиты, проект будет предоставлять профессиональную поддержку социальным работникам и гуманитарную помощь семьям в соответствии с индивидуальными потребностями. В процессе реализации задач проекта будет осуществлен мониторинг безопасности и потенциала 1000 семей Харьковской области, куда вернулись дети из интернатных заведений на время эпидемии.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 