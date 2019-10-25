Соцсети в Украине впервые обогнали по популярности телевидение

22 октября, в Киеве презентовали соцопрос на тему: «Отношение населения к СМИ и потребление разных видов СМИ в 2019 году», который проводила Международная общественная организация Internews.

По словам руководителя отдела по развитию бизнеса компании InMind Екатерины Загривенко, ключевыми задачами исследования были потребление различных типов СМИ, отношение к СМИ в целом и собственные предпочтения их по типам, уровню доверия к ним на общеукраинском и местном уровне, оценка государственных реформ и их освещения в СМИ.

«Опрос проводился методом личного интервью среди мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением более 50 тыс. человек. Опрос проводился на всей территории страны, кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 4056 респондентов. Погрешность выборки не превысила 2,5%», — сообщила Екатерина Загривенко.

Социальные сети вырвались в лидеры предпочтений украинцев

«Впервые с 2012 года социальные сети опередили по популярности телевидение. 68% респондентов именно их предпочитают для получения новостей. Телевизионные новости смотрят 66% опрошенных. В прошлом году 77% респондентов главным источником новостей называли телевидение, а социальные сети – 53%.

Если говорить о традиционных СМИ, то на национальном уровне и в регионах телевидение, радио и новостные сайты все-таки занимают ведущие позиции в новостном потоке.

Последние президентские и парламентские выборы сильно повлияли, большинство людей новостями считают политические новости. Именно поэтому в социальных сетях люди искали информацию, которая с политикой никак не связана. При этом практически все респонденты отметили, что для получения информации они используют несколько ее источников.

В этом году 85% украинцев постоянно, можно сказать, ежедневно пользуются Интернетом. В прошлом году этот показатель составлял 82%, в то время как в 2015 году таковых было 71%. При этом в 2019 году 71% респондентов отметили, что в Интернете, помимо всего прочего, ищут также новости.

В социальных сетях 74% респондентов пользуются Фейсбуком, 70% — Вайбером, 60% — Ютубом. При этом новости на Фейсбуке читают 49% респондентов, на Ютубе – 25%, на Вайбере – 18%», — рассказала замдиректора Internews в Украине Оксана Майдан.

Доверие к СМИ упало

«Доверие упало ко всем типам национальных и региональных СМИ. На национальном уровне интернет-СМИ доверяет сегодня 51% респондентов, телевидению – 49%, радио – 22%, газетам – 19%. В 2018 году были такие показатели: Интернет-СМИ верили 58%, телевидению – 61%, радио – 39%, газетам – 33%.

Для региональных СМИ уровень доверия сегодня таков: Интернет СМИ – 44% (в 2018 году – 52%), телевидение – 41% (56%), радио – 20% (36%), газеты – 19% (34%). Меньше всего региональному телевидению сегодня верят в Донецкой, Херсонской и Николаевской областях. А в Сумской и Полтавской областях наоборот, телевидению стали верить больше, чем в 2018 году.

К региональным интернет-изданиям наибольшее снижение доверия произошло в Харьковской и Херсонской областях. Наибольшее снижение доверия к национальным телеканалам произошло в Киевской, Львовской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Доверие возросло в Полтавской области, в остальных регионах оно осталось практически на прошлогоднем уровне. Наибольшее падение доверия к Интернет-медиа произошло в Киевской, Донецкой и Харьковской областях. Повысилось – в Полтавской и Николаевской областях», — рассказала Оксана Майдан.

Люди научились выделять фейк и не реагировать на него

По словам директора Internews в Украине Джиллиан МакКормак, опрос показал, что 75% респондентов уже могут распознавать фейковые новости. При этом, 68% респондентов распознали в предложенной новостной ленте все 3 загруженных туда фейковых новости, хотя бы одну такую новость – 11%, а не смогли их обнаружить всего 10% опрошенных граждан.

«Но в этом году, по сравнению с предыдущими годами, люди стали меньше интересоваться тем, кто является владельцем того или иного СМИ. Сегодня это интересно всего 40% респондентов, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 48%.

Также снизился у людей интерес к проводимым в стране реформам. Так, новостями о реформе децентрализации власти в этом году интересуется всего 40% респондентов (в 2018 году – 47%), по медицинской реформе – 55% (71%), по земельной реформе – 35% (37%), по пенсионной реформе – 48% (61%)», — рассказала Джиллиан МакКормак.

Источник: internetua.com

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