Соцсфера города готова к зиме

Учреждения образования, культуры и здравоохранения подготовлены к работе в отопительный период 2018-2019 годов. Об этом сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на вице-мэра Харькова Игоря Терехова.

Отопительный сезон в Харькове стартует в октябре, в зависимости от погодных условий. Традиционно подача тепла начнется в детсады, школы, роддома, больницы, учреждения образования и культуры, а после этого - в жилые дома.

Кроме того, перекладка магистралей уже выполнена более чем на 50%. Ремонт трубопроводов планируют завершить до 10 октября.

«Сегодня продолжается заполнение системы теплоносителем. На сегодня уровень заполнения сетей по Харькову составляет около 70%. Есть вопросы по заполняемости систем в жилых домах, запитанных от магистральных трубопроводов, которые перекладываем. В ближайшее время эти работы будут завершены, а магистрали - пущены в эксплуатацию», - подчеркнул он.

По словам чиновника, решена еще одна насущная проблема для харьковчан - обеспечением лимитами газа теплоэлектроцентралей.

«Уровень расчетов сегодня такой, что он позволяет Харькову получить лимиты газа. Такая же ситуация и на ТЭЦ-5. По заверению руководства, это предприятие начнет пуск тепла уже через несколько дней, чтобы стабильно его вырабатывать для нужд Харькова», - заверил первый вице-мэр.

Агентство Телевидения Новости