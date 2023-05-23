​​Сьогодні День Героїв або Свято Героїв

​​День Героїв або Свято Героїв — щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських вояків — борців за волю України, передусім лицарів України-Руси, козаків Гетьманської Доби, гайдамаків, опришків, січових стрільців, вояків Армії УНР, ОУН-УПА, а також героїв Небесної сотні та сучасної російсько-української війни.

Дата 23 травня була вибрана не випадково. У травні за суперечливих обставин загинув ідеолог українського самостійництва Микола Міхновський. 23 та 25 травня були вбиті лідери українського визвольного руху Євген Коновалець та Симон Петлюра. Свято Героїв під час Другої світової війни та після її завершення відзначали учасники визвольного руху.

Цей день був особливим у середовищі української діаспори, яка популяризувала тяглість української військової традиції та героїзм воїнів від часів Давньої Русі, козаччини до двадцятого століття, наводячи приклад Української Галицької армії, Січових Стрільців, Армії УНР, ОУН та УПА. Пам’ять про полеглих героїв, знакові битви вони вважали потужним мобілізаційним та патріотично-виховним чинником, який мотивував до боротьби за незалежність наступні покоління.

Наш святий обов’язок — продовження боротьби у якій віддали своє життя воїни УПА, Герої Небесної Сотні, воїни АТО/ООС та всі борці за волю України. Честь і слава тим, хто нині стоїть на захисті нашої Батьківщини у війні проти московських окупантів. Війні за право існувати як нація та жити на своїй землі. Слава Героям!

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/5869

Новости портала «Весь Харьков»