Сьогодні День морської піхоти України
Шановні бойові побратими!
Воїни – морські піхотинці!
Від імені всього особового складу угруповання Об’єднаних сил сердечно вітаю Вас із професійним святом – Днем морської піхоти України!
Вісім років тому, Вам першими довелося пройти випробування на стійкість та вірність Військовій присязі Українському народові у протистоянні з російськими силами в Автономній Республіці Крим. Не зрадивши свою країну, Ви вчергове підтвердили незмінне гасло морських піхотинців – «Вірні завжди!».
Сьогодні, коли ворог нахабно вдерся в наш дім, на Ваші плечі знову покладено найскладніші завдання, які, попри всі труднощі, Ви з честю виконуєте, виявляючи при цьому приклад мужності, героїзму та вірності Українському народові та Військовій присязі!
Вічна пам'ять і Слава героям, які віддали своє життя за мир та спокій на рідній землі. Цей подвиг вічно житиме в наших серцях та слугуватиме взірцем чесного, самовідданого служіння Батьківщині.
Дякую Вам за сумлінну ратну службу. Переконаний, що Ви й надалі будете взірцем професіоналізму й майстерності та прикладом для всього особового складу Збройних Сил України у справі знищення ворога і звільнення Українських земель від російських окупантів.
Бажаю міцного здоров’я, злагоди і благополуччя Вам і Вашим родинам. Добробуту та незламної віри в нашу перемогу!
Нехай незгасна жага до Перемоги палає у Ваших серцях та веде до нашої мети – до повного фізичного знищення всіх і кожного, хто прийшов до нас без запрошення, щоб забрати у нас наше майбутнє.
Слава Україні!
Командувач угруповання Об'єднаних сил
генерал-майор Едуард Москальов
#ДеньМорськоїПіхоти
Источник: facebook.com Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force