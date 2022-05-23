Сьогодні День морської піхоти України

Шановні бойові побратими!

Воїни – морські піхотинці!

Від імені всього особового складу угруповання Об’єднаних сил сердечно вітаю Вас із професійним святом – Днем морської піхоти України!

Вісім років тому, Вам першими довелося пройти випробування на стійкість та вірність Військовій присязі Українському народові у протистоянні з російськими силами в Автономній Республіці Крим. Не зрадивши свою країну, Ви вчергове підтвердили незмінне гасло морських піхотинців – «Вірні завжди!».

Сьогодні, коли ворог нахабно вдерся в наш дім, на Ваші плечі знову покладено найскладніші завдання, які, попри всі труднощі, Ви з честю виконуєте, виявляючи при цьому приклад мужності, героїзму та вірності Українському народові та Військовій присязі!

Вічна пам'ять і Слава героям, які віддали своє життя за мир та спокій на рідній землі. Цей подвиг вічно житиме в наших серцях та слугуватиме взірцем чесного, самовідданого служіння Батьківщині.

Дякую Вам за сумлінну ратну службу. Переконаний, що Ви й надалі будете взірцем професіоналізму й майстерності та прикладом для всього особового складу Збройних Сил України у справі знищення ворога і звільнення Українських земель від російських окупантів.

Бажаю міцного здоров’я, злагоди і благополуччя Вам і Вашим родинам. Добробуту та незламної віри в нашу перемогу!

Нехай незгасна жага до Перемоги палає у Ваших серцях та веде до нашої мети – до повного фізичного знищення всіх і кожного, хто прийшов до нас без запрошення, щоб забрати у нас наше майбутнє.

Слава Україні!

Командувач угруповання Об'єднаних сил

генерал-майор Едуард Москальов

#ДеньМорськоїПіхоти

Источник: facebook.com Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force

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