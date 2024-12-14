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Сьогодні День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Сьогодні День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Висловлюємо повагу всім, хто в неймовірно складних умовах та ціною власного здоров’я та життя рятував людство від катастрофічних наслідків техногенної катастрофи.

Чорнобиль — не лише велика трагедія, а й символ безмежної мужності багатьох тисяч людей.

Цей день — нагадування про величезну самовіддачу і героїзм. Ліквідатори, науковці, медики, військові, рятувальники — кожен із них заслуговує на нашу глибоку вдячність і шану.

Маємо обов'язок перед майбутніми поколіннями — пам’ятати, щоб трагедія Чорнобиля більше ніколи не повторилася.

Дякуємо вам, герої-ліквідатори, за вашу мужність та відданість!

Джерело: https://t.me/synegubov/12459

Новости портала «Весь Харьков»

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