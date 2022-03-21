Сьогодні гуманітарними коридорами вдалося евакуювати ще понад 8 тисяч людей

21 березня з 8 погоджених гуманітарних коридорів не спрацював лише один. Усього вдалося евакуювати 8 057 людей, повідомляє hromadske.ua із посиланням на міністера з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук.

Так, з Маріуполя до Запоріжжя дісталися 3 007 людей, усім надається необхідна допомога.

До Бердянська змогли дістатися 26 автобусів. Евакуація з міст Бердянськ, населених пунктів Мангуської ОТГ, зокрема, селищ Мелекіне та Нікольське, відбудеться завтра з 09:00 до 11:00.

Із Запоріжжя також відправлять ще 27 автобусів.

У Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога: харчування, медична допомога, місця для відпочинку.

У Київській області евакуювали 4 750 людей, доставлена гуманітарна допомога у Ворзель та Бучу. Однак із села Козаровичі до Вишгорода не вдалося евакуювати людей: окупаційні війська обстріляли колону й не дозволили людям вийти.

На Луганщині коридорами з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Гірське до Бахмута евакуювали 300 людей. У ці населені пункти доставили понад 200 тонн гуманітарної допомоги.

Верещук повідомила, що 21 березня звільнили водіїв та екіпаж швидкої допомоги, які вчора намагалися доставити вантаж до міста Вовчанськ Харківської області.

Агентство Телевидения Новости