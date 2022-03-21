Сьогодні гуманітарними коридорами вдалося евакуювати ще понад 8 тисяч людей
21 березня з 8 погоджених гуманітарних коридорів не спрацював лише один. Усього вдалося евакуювати 8 057 людей, повідомляє hromadske.ua із посиланням на міністера з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук.
Так, з Маріуполя до Запоріжжя дісталися 3 007 людей, усім надається необхідна допомога.
До Бердянська змогли дістатися 26 автобусів. Евакуація з міст Бердянськ, населених пунктів Мангуської ОТГ, зокрема, селищ Мелекіне та Нікольське, відбудеться завтра з 09:00 до 11:00.
Із Запоріжжя також відправлять ще 27 автобусів.
У Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога: харчування, медична допомога, місця для відпочинку.
У Київській області евакуювали 4 750 людей, доставлена гуманітарна допомога у Ворзель та Бучу. Однак із села Козаровичі до Вишгорода не вдалося евакуювати людей: окупаційні війська обстріляли колону й не дозволили людям вийти.
На Луганщині коридорами з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Гірське до Бахмута евакуювали 300 людей. У ці населені пункти доставили понад 200 тонн гуманітарної допомоги.
Верещук повідомила, що 21 березня звільнили водіїв та екіпаж швидкої допомоги, які вчора намагалися доставити вантаж до міста Вовчанськ Харківської області.