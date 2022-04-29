Сьогодні маємо серйозні новини для нашої держави, для нашого захисту - Президент

«Сьогодні маємо серйозні новини для нашої держави, для нашого захисту. Сполучені Штати підготували новий пакет підтримки для України. На 33 мільярди доларів.

Зокрема, понад 20 мільярдів можуть піти на оборону. Ще понад 8 мільярдів доларів заплановані для економічної підтримки. Ще 3 мільярди доларів будуть спрямовані на гуманітарну допомогу.

Це дуже важливий крок Сполучених Штатів. І я вдячний за нього американському народу й особисто Президенту Байдену. Сподіваюся, Конгрес швидко підтримає цей запит на допомогу нашій державі.»

Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/1421

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