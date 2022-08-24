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Сьогодні ми відзначаємо найголовніше свято для нашої держави – День Незалежності

Сьогодні ми відзначаємо найголовніше свято для нашої держави – День Незалежності

І саме сьогодні минуло рівно шість місяців, відколи росія оголосила повномасшабну війну проти України. У ці найтемніші часи ми побачили єдність, мужність і сміливість українців, які об'єдналися проти того зла, яке підло прийшло на нашу землю.

 

Кожен українець зараз воює на власному фронті. Наші військові хоробро захищають нас із вами на передовій, даючи відсіч ворогу. Підприємці продовжують утримувати економічний фронт. Волонтери щодня виконують неймовірну роботу, допомагаючи всім тим, хто постраждав від безжального ворога, який обстрілює мирні міста.

 

Є й особливий фронт – інформаційний. Ми протистоїмо машині російської пропаганди, яка може нести лише розруху та смерть.

 

Ми несемо тільки правду. Ми вистоємо. І вже незабаром будемо святкувати нашу з вами ПЕРЕМОГУ.

 

Все буде Україна! Зі святом!

 

Джерело: https://t.me/truexanewsua/57944

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