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16.12.2024 18:48
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Сьогодні ще 13 мешканців Куп’янщини були евакуйовані у безпечні місця

Сьогодні ще 13 мешканців Куп’янщини були евакуйовані у безпечні місця

Поліцейські евакуювали з Куп’янського району 13 мешканців.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Громадян службовим автотранспортом доставили у безпечні місця та передали волонтерам.

16 грудня працівники сектору превенції Куп’янського районного відділу поліції та полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області вивезли двох чоловіків та 11 жінок з міста Куп’янськ та села Кутьківка. Громадяни проживали під обстрілами та погодились на обов’язкову евакуацію.

В поліції наголошують, – «якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції».

Агентство Телевидения Новости

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