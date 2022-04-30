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Сьогодні в Україні День прикордонника

Сьогодні в Україні День прикордонника

ДОРОГІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ ТА ВЕТЕРАНИ

ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ!

Від імені особового складу угруповання Об’єднаних сил та від себе особисто щиро вітаю Вас з професійним святом — Днем прикордонника України.

Ви завжди захищали і охороняли державний кордон та спокій українців. І сьогодні, у цей не легкий для нашої країни час, Ви разом зі Збройними Силами України та іншими складовими Сил оборони стоїте на захисті Батьківщини та її територіальної цілісності, захищаєте Україну та її народ від орди російських загарбників, які прийшли позбавити нас майбутнього, позбавити нас Волі, за яку багато поколінь наших героїчних предків проливали свою кров, віддавали життя.

Я вірю у Вас і знаю, що воїни-прикордонники завжди були і будуть взірцем патріотизму, мужності, відваги і відданості Українському народові, адже інакше не може бути. Український народ прагне Перемоги! І ми її здобудемо!

З нагоди свята висловлюю слова вдячності всьому особовому складу та ветеранам Державної прикордонної служби України за сумлінне виконання службових обов’язків та високу громадянську позицію і жертовність.

Бажаю всім Вам міцного здоров’я, особистого щастя, добробуту та оптимізму! Натхнення Вам, незламного духу, нових звитяг на шляху до нашої Перемоги над ворогом! Миру, злагоди та терпіння Вашим рідним та близьким!

Слава Україні, разом до Перемоги!

Командувач угруповання Об’єднаних сил генерал-майор Едуард МОСКАЛЬОВ

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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