Сьогодні з 10 гумкоридорів спрацювало 8: евакуйовано 6,6 тисяч людей

В суботу, 19 березня, із 10 гуманітарних коридорів спрацювало 8, через які евакуйовано 6 623 особи, повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на міністра з питань тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук.

«Із 10 гуманітарних коридорів сьогодні спрацювало 8. Загалом евакуйовано 6 623 особи», – сказала Верещук у своєму зверненні.

Зокрема, з Маріуполя до Запоріжжя евакуювали 4 128 осіб, з яких 1 172 дитини. Також із міста Мангуш до Бердянська перевезли майже 500 маріупольців, які вранці виїдуть до Запоріжжя.

За її словами, у неділю о 9:00 перед спорткомплексом Бердянська будуть розташовані автобуси для евакуації, які виїдуть до Запоріжжя об 11:00. Також триває робота над вивезенням маріупольців із Мелекіного та Микільського.

У Київській області: із села Бервиця до Броварів вивезено 500 людей, і з Бучі у Білогородку – 320 людей; з Богданівки до Броварів – 1 тис. людей.

За словами Верещук, з Бородянки до Білої Церкви евакуація не відбулася через обстріл, у неділю буде спроба знову організувати коридор із самого ранку.

У Луганській області: з Лисичанська до Бахмута евакуювали 160 людей; з Сєвєродонецька до Бахмута – 160 осіб; з Рубіжного до Бахмута – 45 людей; з Попасної до Бахмута – 310 людей.

Верещук зазначила, що на Херсонщині на пів дорозі залишаються вантажівки з гуманітарною допомогою, оскільки були зупинені окупаційними військами.

«Завтра ми плануємо евакуаційні маршрути для Київської області, продовження евакуації маріупольців до Запоріжжя та доставку гуманітарних вантажів до Харківської області», – заявила Верещук.

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