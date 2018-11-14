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Сотрудники «ХТС» заявляют о задержке зарплат

Сотрудники «ХТС» заявляют о задержке зарплатО задержке зарплат сотрудники коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети» рассказали «Новостям АТН». Свои имена женщины не называли, лица — не показывали.

По их словам, «Теплосети» задолжали своим сотрудникам деньги за два месяца.

«На протяжении уже двух месяцев не выплачивается заработная плата на предприятии. Как жить — непонятно. За квартиру платить чем — непонятно. Внятно о ситуации рассказать никто не может, нас «кормят завтраками». Платят рабочим частями, но рабочим тоже не всем выплачивают», — рассказала одна из сотрудниц «ХТС».

Её коллега добавила, что работники предприятия хотели устроить забастовку, но им этого не разрешили.

«У нас в коллективном договоре прописано, что забастовка приравнивается к террористическому акту — в связи с тем, что наше предприятие обеспечивает жизненно важные функции города. Затем мы позвонили Руденко — это заместитель Харьковского городского головы по жилищным вопросам. Там ответили: «Да, мы знаем об этой ситуации, что зарплата не выплачивается, но ничем помочь не можем», — отметила она.

Вице-мэр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко сообщил «АТН», что вопросами выплат зарплаты не занимается — они в компетенции генерального директора предприятия. Однако информацией он владеет и обещает, что первые деньги, которые появятся у «Тепловых сетей», должны пойти на зарплату.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: ЖКХ

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