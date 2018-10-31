Совбез ООН осудил «выборы» на оккупированной территории Донбасса

Заседание состоялось по просьбе ряда европейских стран, входящих в состав Совбеза, сообщает пресс-служба ООН.

Выступая от их имени, Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс осудила «выборы» в самопровозглашённых «ЛНР» и «ДНР», которые планируется провести 11 ноября. Она также призвала Россию «прекратить поддерживать сепаратистов».

Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что в ООН считают «выборы» на оккупированной части Донбасса нарушением Минских договорённостей.

«Я хочу напомнить, что вопросы, связанные с проведение выборов, включены в Минские договорённости как часть всеобъемлющего документа и рассматриваются в рамках переговорных механизмов, — сказала Дикарло. — В связи с этим я бы хотела отметить, что любые меры, не соответствующие установленным Украиной конституционным и юридическим рамкам, являются нарушением Минских соглашений».

Дикарло также подчеркнула, что в ООН призывают уважать суверенитет и территориальную целостность Украины «в соответствии с резолюциями Генеральной ассамблеи и Совета безопасности» и в рамках международно признанных границ.

Заместитель Генсека ООН добавила, что за последние шесть недель на Донбассе чаще стали нарушать режим перемирия, увеличилось количество жертв. «Только в сентябре Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зарегистрировало, что в результате конфликта погибло 20 человек», — уточнила она.

Как рассказала заместитель Координатора чрезвычайной помощи ООН Урсула Мюллер, в 2019 году в гуманитарной помощи будут нуждаться больше 3,5 миллиона жителей востока Украины, однако объёмы финансирования всё время снижаются. В этом году запросили 187 миллионов долларов, но получена только треть этой суммы.

Мюллер подчеркнула, что зона конфликта на Донбассе остается одной из самых заминированных территорий мира: в этом году на минах подорвались больше 100 мирных жителей.

Во время слушаний в ООН также отметили негативное влияние напряжённой ситуации в Азовском море на безопасность в регионе, подчеркнув «необходимость избегать риска эскалаций, провокаций и просчётов».

Президент Украины Пётр Порошенко назвал итоги заседания Совбеза ООН «очень показательными и красноречивыми» и отметил «мощную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины».

«Кремль должен прекратить свою грубую агрессию на Донбассе, отказаться от поставки оружия и техники на оккупированную территорию и прекратить обструкцию Минских договоренностей. Крым должен быть деоккупирован, агрессивная политика России в акватории Азовского моря и Керченского пролива неприемлема. В то же время, Москва должна отказаться от проведения фейковых «местных выборов» на оккупированном Донбассе в ноябре, они незаконны и являются очередным примером российской подрывной деятельности», — говорится в заявлении на странице Порошенко в Facebook.

12 октября Пётр Порошенко подписал указ, которым ввёл в действие решение СНБО «О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе». Совет нацбезопасности указывал на «злоупотребления со стороны Российской Федерации», создание наступательной военной группировки вблизи границ Украины, активизацию спецслужб и незаконную хозяйственную деятельность российской стороны.

25 октября Европейский парламент в своей резолюции осудил действия России в Азовском море.

Украина настаивает на принятии двух резолюций по аннексированному Крыму на 73-й сессии Генассамблеи ООН. Первая касается нарушения прав человека, вторая — милитаризации полуострова.

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