Совет ЕС: для сотрудничества в Черном море надо признать, что РФ незаконно аннексировала Крым
Непризнание незаконной аннексии Крыма являются фундаментальными для регионального сотрудничества в Черноморском регионе
Об этом говорится в официальном документе Совета ЕС, передает РБК-Украина
"Уважение к международному праву, принципам независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенции ООН по морскому праву, включая свободу судоходства, а также политические решения ЕС о непризнании незаконной аннексии Крыма являются фундаментальными для регионального сотрудничества в Черноморском регионе", - говорится в документе.
Также сообщается, что ЕС остается приверженным к содействию процветанию, стабильности и устойчивости в регионе.
"Совет подчеркивает растущем стратегическом значении Черноморского региона для ЕС и призывает к расширению участия ЕС в региональном сотрудничестве, на базе инициативы Черноморской синергии", - заявили в Совете ЕС.
Источник: espreso.tv