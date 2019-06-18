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Совет ЕС: для сотрудничества в Черном море надо признать, что РФ незаконно аннексировала Крым

Совет ЕС: для сотрудничества в Черном море надо признать, что РФ незаконно аннексировала Крым

Непризнание незаконной аннексии Крыма являются фундаментальными для регионального сотрудничества в Черноморском регионе

Об этом говорится в официальном документе Совета ЕС, передает РБК-Украина

"Уважение к международному праву, принципам независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенции ООН по морскому праву, включая свободу судоходства, а также политические решения ЕС о непризнании незаконной аннексии Крыма являются фундаментальными для регионального сотрудничества в Черноморском регионе", - говорится в документе.

Также сообщается, что ЕС остается приверженным к содействию процветанию, стабильности и устойчивости в регионе.

"Совет подчеркивает растущем стратегическом значении Черноморского региона для ЕС и призывает к расширению участия ЕС в региональном сотрудничестве, на базе инициативы Черноморской синергии", - заявили в Совете ЕС.

Источник: espreso.tv

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Темы: война, ес, крым

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