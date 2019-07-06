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Совет судей Украины избрал нового главу: что о нем известно

Совет судей Украины избрал нового главу: что о нем известно

Совет судей Украины (ССУ) возглавит судья Седьмого апелляционного административного суда Богдан Монич.

Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины Facebook.

Как сообщается, 5 июля на внеочередном заседании Совета судей по результатам тайного голосования большинством голосов на должность председателя СОВЕТА был избран Богдан Монич.

Отметим, Монич окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. С 2012 года работает судьей Житомирского апелляционного административного суда (сейчас - Седьмой апелляционный административный суд). Со 2 ноября входит в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия.

Источник: prm.ua

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Темы: суд, Украина

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