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Советник главы ХОГА увольняется

Советник главы ХОГА увольняется

Советник главы Харьковской облгосадминистрации по медицине Наталья Попова увольняется с должности.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Заявление об увольнении, которое написала Попова, было опубликовано на ее странице в соцсети сегодня, 16 июля.

Напомним, что Наталья Попова до своего назначения была волонтером в Харькове. Советником главы ХОГА по медицине ее назначили  в июне 2020. Она занималась вопросами по обеспечению медиков средствами индивидуальной защиты и проблемами в работе «скорых», а также проблемой нагрузки на медиков Харьковской областной инфекционной больницы в период борьбы с коронавирусом.

Агентство Телевидения Новости

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