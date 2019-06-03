Спадщина: не тільки майно, а й обов`язки

Як розповіла фахівець Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Світлана Мазницька, згідно з чинним цивільним законодавством, до складу спадщини можуть входити різні речі: нерухомість, автотранспорт, право власності на земельну ділянку/пай, право на вклади в банку, право на отримання страхових виплат (якщо інше не визначено в договорі страхування).

Але зверніть увагу: до складу спадщини входять усі права та обов’язки особи як кредитора або боржника. Вони відшкодовуються спадкоємцями у межах вартості рухомого чи нерухомого майна, яке було одержане ними у спадщину.

До спадкоємців переходить як право на відшкодування моральної шкоди – як те, що присуджено судом спадкодавцеві за його життя, так і те, що він сам повинен був відшкодовувати за вироком суду. Майнова та моральна шкода, яка була завдана спадкодавцем, відшкодовується в межах вартості рухомого чи нерухомого майна, яке було одержане ними у спадщину.

Важливим є той факт, що неможливе часткове або вибіркове прийняття спадку. Спадкоємці, приймаючи спадок, спадкують усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві, без ви­нятку!

Прямим обов’язком спадкоємців є зобов’язання відшкодувати витрати, які були понесені іншою особою на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця (але не більше як за три роки до його смерті).

До складу спадщини не входять права та обов’язки, що нерозривно пов’язані з особою спадкодавця, особисті немайнові права; право на участь у товариствах та право членства в об’єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими документами; право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; право на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені законом (однак це не стосується виплат, нарахованих спадкодавцеві, але не отриманих ним за життя: стягнення коштів за виконавчим листом, за договором позики оренди і т. п.).

Отже, пам’ятайте: отримання спадку є не обов’язком, а виключно правом спадкоємців. Скористатись цим правом або ні, кожен має вирішувати для себе сам.

Источник: slk.kh.ua

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