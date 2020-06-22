Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:15
Просмотров: 92

Іспанія оголошує кінець надзвичайного стану і відкриває кордони

Іспанія оголошує кінець надзвичайного стану і відкриває кордони

В Іспанії 21 червня завершився режим надзвичайного стану, введений 14 березня, в країну знову почнуть пускати туристів з ЄС, Шенгенської зони і Великої Британії.

Про це повідомляє El Pais.

«Ми сильно постраждали, але ми опиралися. Ми згладили криву, і ми зробили це разом », - заявив прем'єр-міністр країни, підбиваючи підсумки карантину у суботу, за кілька годин до зняття режиму надзвичайного стану.

Режим надзвичайного стану в Іспанії було введено 14 березня з метою зупинити поширення коронавірусу.

«Ми залишимо позаду стан надзвичайного положення і введемо нове поняття нормальності, - сказав Санчес. - Вірус проникнув у наше життя вже давно. Перетнув кордони. Ніхто не знав, що ми були на самому початку найбільшої кризи в галузі охорони здоров'я за останні 100 років. Більше 28 000 співгромадян загинуло в нашій країні. Дев'яносто дев'ять днів тому пріоритетом був порятунок життя, тому 14 березня я оголосив про активізацію надзвичайного стану », - нагадав глава уряду.

Санчес також нагадав про загрозу другої хвилі, яку Іспанія повинна «уникнути будь-якою ціною».

Як зазначає ВВС, зі зняттям НС Іспанія відкрила кордони для туристів, скасувавши обмеження на поїздки для іноземних гостей з країн Європейського союзу, країн Шенгенської зони і Великої Британії.

Всі пасажири, які прибуватимуть, будуть вимірювати температуру в аеропорту, повідомляти інформацію про наявність вірусу і свої контактні дані.

За даними Worldometer, в Іспанії з початку пандемії було зафіксовано 293 018 випадків коронавірусу, зокрема 28 322 людей загинуло.

У світі на 21 червня зафіксовано 8 932 413 випадків коронавірусу, у тому числі 467 024 летальних, одужало 4 749 743 людини.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Як триває призов в умовах карантину?
Сегодня 10:22    88
В США участники вечеринки по случаю завершения карантина заразились коронавирусом
Сегодня 10:00    134
В ВОЗ назвали лекарства, которые могут снижать смертность от COVID-19
Сегодня 09:37    217
У Росії зафіксували майже 584 тисячі випадків коронавірусу
Сегодня 08:20    106
Глава ВОЗ заявил, что мир – в новой фазе пандемии коронавируса
Сегодня 07:53    217
Епідемічна обстановка в Збройних Силах України
Сегодня 06:52    79
Коронавирус в Харькове: статистика на 22 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:16    301
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:07    169
Безопасно ли уже снимать номер в гостинице или арендовать жилье?
21.06.2020 12:49    312
Олексій Чернишов наголосив на необхідності посилення нагляду за дотриманням протиепідемічних норм та проведенні відповідних перевірок
21.06.2020 12:35    165
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 