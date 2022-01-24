Іспанія та Нідерланди патрулюватимуть повітряний простір Болгарії

Повітряний простір Болгарії патрулюватимуть також іспанські та нідерландські винищувачі. Таке рішення ухвалено на тлі напруги в Чорноморському регіоні через загрозу нового вторгнення Росії в Україну.

Військово-повітряні сили Іспанії та Нідерландів патрулюватимуть повітряний простір над Болгарією. Таким чином Організація Північноатлантичного договору (НАТО) посилює обороноздатність своїх членів на тлі загрози нового російського вторгнення в Україну, повідомляє у суботу, 22 січня, агенція dpa.

Для виконання цього завдання до Болгарії направлять до дев'яти винищувачів Eurofighter. Необхідність такого кроку міністр оборони Болгарії Стефан Яньов пояснив відсутністю власних винищувачів такого типу. Офіційне рішення про базування винищувачів Софія ухвалить 24 січня.

РФ вимагає вивести військові сили з Болгарії та Румунії

Як відомо, напрацьовані Росією пропозиції до США і НАТО щодо питань безпеки містять вимогу про виведення сил, техніки та озброєнь з метою повернення до конфігурації 1997 року на території країн, які тоді не були членами НАТО. Серед таких країн - Болгарія і Румунія. Президент Болгарії Румен Радев вже відхилив вимоги Росії про виведення військ НАТО зі східних держав-членів, назвавши їх "неприйнятними та безпідставними".

Також РФ вимагає від НАТО припинити розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також не приймати нових членів, зокрема, Україну.

Тим часом РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною близько 100 тисяч військовослужбовців, пояснивши це військовими навчаннями. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни, проте Кремль заперечує агресивні плани.

В Альянсі вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, аби загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок.

Источник: dw.com

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