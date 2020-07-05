Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:16
Просмотров: 77

Спасатели Харьковщины совместно с ГО провели воздушное патрулирование лесов

Спасатели Харьковщины совместно с ГО провели воздушное патрулирование лесов

Учитывая высокий риск возникновения лесных пожаров, спасатели Харьковской области проводят постоянную профилактическую работу на вверенной им территории.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Спасатели вместе с представителями государственных и общественных организаций провели 4 июля патрулирование лесных массивов. Главная цель – отработка навыков и организационных умений в ходе ликвидации чрпезвычайных ситуаций и пожаров в эко-системах.

Спасатели Харьковщины совместно с ГО провели воздушное патрулирование лесов

Также в ходе воздушного патрулирования были проведены мероприятия по выявлению очагов возможных возгораний. В мероприятиях принимали участие представители ГО “Гражданский воздушный патруль”. Авиапатрулирование призвано улучшить контроль над лесными массивами Харьковщины, снизить травматизм и сберечь здоровье людей.

Источник: objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харків - Берлін-Шенефельд: у Wizz Air з'явився новий маршрут
Сегодня 09:25    28
Довічне позбавлення волі: двох чоловіків визнано винними у розбійному нападі та вбивстві літнього пенсіонера
Сегодня 08:49    57
Військовим передано чергову партію БТР-4Е від ХКБМ (ФОТО)
Сегодня 08:13    75
В харьковском караоке-ресторане устроили дискотеку несмотря на запрет (ВИДЕО)
Сегодня 07:50    100
Несмотря на ужесточение карантина и вспышку COVID-19, харьковчане массово отдыхают на пляжах (ФОТО)
Сегодня 06:43    180
Коронавирус в Харькове: статистика на 4 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:21    173
Озеро Шпаковское, Харьковская область (ВИДЕО С ВЫСОТЫ)
04.07.2020 09:27    284
Долги харьковчан за коммуналку превысили шесть миллиардов
04.07.2020 08:52    145
Из “чернобыльской” больницы ушли интерны – из 25 осталось 2
04.07.2020 08:17    699
Посилення карантину: у Харкові вводять додаткові обмеження
04.07.2020 07:44    837
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 