Спасатели Харьковщины совместно с ГО провели воздушное патрулирование лесов

Учитывая высокий риск возникновения лесных пожаров, спасатели Харьковской области проводят постоянную профилактическую работу на вверенной им территории.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Спасатели вместе с представителями государственных и общественных организаций провели 4 июля патрулирование лесных массивов. Главная цель – отработка навыков и организационных умений в ходе ликвидации чрпезвычайных ситуаций и пожаров в эко-системах.

Также в ходе воздушного патрулирования были проведены мероприятия по выявлению очагов возможных возгораний. В мероприятиях принимали участие представители ГО “Гражданский воздушный патруль”. Авиапатрулирование призвано улучшить контроль над лесными массивами Харьковщины, снизить травматизм и сберечь здоровье людей.

Источник: objectiv.tv

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