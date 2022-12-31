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«Спецоперация» становится индульгенцией для коррупционеров

«Спецоперация» становится индульгенцией для коррупционеров, а занятые российской армией территории – своеобразной зоной, свободной для коррупции и грабежа.

Вчера Путин подписал указ, согласно которому, лица, имеющие отношение к СВО, могут не предоставлять информацию о своих доходах и имуществе. Речь идет о всех представителях силового блока, принимающих участие в СВО или выполняющих задачи, связанные с ее проведением (широкое поле для трактовок, заметим), а также любых лицах, командированных в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

То есть, военкомы, получившие взятки на мобилизации, купившие на них коттеджи и золотые унитазы, могут не раскрывать данные о своем имуществе. Похоже, система нашла тайный стимул для участия в СВО. Это если говорить о предоставлении информации, например, налоговой. А вот публикация прекращается, похоже, вообще всех данных всех чиновников.

#путинизм #Россия

«Спецоперация» становится индульгенцией для коррупционеров

«Спецоперация» становится индульгенцией для коррупционеров

«Спецоперация» становится индульгенцией для коррупционеров

«Спецоперация» становится индульгенцией для коррупционеров

Джерело: https://t.me/infosprotyv/8818

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