Спецпідрозділ «Білі Янголи» вночі евакуював п’ятьох жителів Харківщини

Поліцейські спецпідрозділу «Білі Янголи» евакуювали п’ятьох жителів Золочівської громади.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці спільно із загоном швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України провели чергову евакуацію мешканців населених пунктів Золочівської громади, які перебувають під постійною загрозою ворожих обстрілів.

У нічний час правоохоронці та волонтери евакуювали п’ятьох громадян. Більшість із них є маломобільними та потребували особливої допомоги під час транспортування.

За даними поліції, евакуаційна операція проходила в складних безпекових умовах. Під час виконання завдання зберігалася постійна загроза застосування окупантами ударних безпілотних літальних апаратів, які здійснювали повітряне спостереження за територією громади.

Завдяки злагодженим діям поліцейських та волонтерів, усіх громадян вдалося безпечно вивезти із небезпечної території та доставити до місця тимчасового перебування, де вони отримують необхідну допомогу.

