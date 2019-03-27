Спецподразделения НАТО проведут в Эстонии 35 городских уличных боёв

Военнослужащие бельгийской роты межнационального батальона НАТО в Эстонии проведут с 3 по 7 апреля учения в Таллине в формате 35 уличных боев. Об этом сообщили Силы обороны Эстонии.

Учения пройдут на территории бывшей городской тюрьмы, говорится в сообщении. В них примут участие около 200 человек. Во время маневров будет использоваться ручное огнестрельное оружие, дымовые шашки, взрывпакеты, а также холостые патроны, что создаст высокий уровень шума.

Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году было принято решение разместить в 2017 году многонациональные батальоны в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Латвийский батальон возглавила Канада, литовский - Германия, эстонский - Британия, польский - США.

В дислоцированном в эстонской Тапе подразделении насчитывается более 1 тысячи военнослужащих, среди которых - представители британского и бельгийского контингентов.

Оборонная доктрина Эстонии предполагает тотальное сопротивление в случае нападения России. При любом вторжении силы обороны должны оказывать активное сопротивление агрессору, без необходимости дополнительных распоряжений, пока им не скажет остановиться избранный президент страны.

Командующий силами специального назначения эстонских Сил обороны полковник Рихо Юхтеги ранее заявил в интервью изданию Politico о готовности Эстонии к ассиметричному отражению агрессии России.

«Они (русские – КЦ) могут добраться до Таллина за два дня. Но всю Эстонию они за два дня не получат. Они могут дойти до Таллина, но мы перережем им линии коммуникации и снабжения и все остальное. Они дойдут до Таллина за два дня, но они умрут в Таллине. И они знают это... В них будут стрелять из-за каждого угла, на каждом шагу», - пообещал полковник Юхтеги русским генералам, если они попытаются войти в Эстонию.

Напомним, что еще в 2017 году в распоряжении Минобороны Литвы оказались российские планы по оккупации стран Балтии, части Финляндии и Швеции. Об этом, в частности, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который прямо обвинил Россию в том, что на военных учениях, прошедших в сентябре того года, Москва отрепетировала нападение на страны НАТО в Европе.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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