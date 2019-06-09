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Спецпризначенці «ДОЗОРу» пройшли навчальний тренінг по використанню американських катерів «Safe Boat 27» (ФОТО)

Спецпризначенці «ДОЗОРу» пройшли навчальний тренінг по використанню американських катерів «Safe Boat 27» (ФОТО)

Сьогодні військовослужбовці 10-го окремого загону оперативного реагування «ДОЗОР» отримали від американських інструкторів сертифікати про проходження навчально-тренувального курсу «Small Boat Operations». Під час навчання спецпризначенці загону з допомогою американських спеціалістів – представників Берегової охорони США, вчилися управляти катерами «Safe Boat 27». Ці плавзасоби були отримані Держприкордонслужбою за сприяння посольства США в Україні.

Навчання проходили протягом місяця. Під час тренувань було освоєно тактико-технічні характеристики та ефективне застосування цих катерів в охороні державного кордону. Склад судокоманд разом з американськими колегами засвоїв не тільки теорію, а й отримав навички в управлінні швидкісними катерами. Бійцями на практиці було відпрацьовано елементи рятувальних і штурмових операцій, а також вирішення нестандартних ситуацій на воді.

Навички використання та експлуатації катерів «Safe Boat 27» військовослужбовці «ДОЗОРу» продемонстрували сьогодні у Києві на Дніпрі. Окрім вмінь з керування плавзасобами, спецпризначенці показали доставку та висадки оперативних спецгруп та інших операцій, які необхідні для охорони державного кордону.

Варто зазначити, що ця модифікація катерів може використовуватися як для патрулювання, так і для рейдово-штурмових цілей. Кількість суднокоманди катера складає 4 військовослужбовці. Проте, у разі необхідності, для виконання поставлених задач на ньому можуть розміщуватися до 20 бійців десанту зі спорядженням.

Спецпризначенці «ДОЗОРу» пройшли навчальний тренінг по використанню американських катерів «Safe Boat 27» (ФОТО)

Спецпризначенці «ДОЗОРу» пройшли навчальний тренінг по використанню американських катерів «Safe Boat 27» (ФОТО)

Спецпризначенці «ДОЗОРу» пройшли навчальний тренінг по використанню американських катерів «Safe Boat 27» (ФОТО)

Спецпризначенці «ДОЗОРу» пройшли навчальний тренінг по використанню американських катерів «Safe Boat 27» (ФОТО)

Спецпризначенці «ДОЗОРу» пройшли навчальний тренінг по використанню американських катерів «Safe Boat 27» (ФОТО)

Спецпризначенці «ДОЗОРу» пройшли навчальний тренінг по використанню американських катерів «Safe Boat 27» (ФОТО)

Источник: dpsu.gov.ua

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Темы: граница

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