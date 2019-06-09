Спецпризначенці «ДОЗОРу» пройшли навчальний тренінг по використанню американських катерів «Safe Boat 27» (ФОТО)

Сьогодні військовослужбовці 10-го окремого загону оперативного реагування «ДОЗОР» отримали від американських інструкторів сертифікати про проходження навчально-тренувального курсу «Small Boat Operations». Під час навчання спецпризначенці загону з допомогою американських спеціалістів – представників Берегової охорони США, вчилися управляти катерами «Safe Boat 27». Ці плавзасоби були отримані Держприкордонслужбою за сприяння посольства США в Україні.

Навчання проходили протягом місяця. Під час тренувань було освоєно тактико-технічні характеристики та ефективне застосування цих катерів в охороні державного кордону. Склад судокоманд разом з американськими колегами засвоїв не тільки теорію, а й отримав навички в управлінні швидкісними катерами. Бійцями на практиці було відпрацьовано елементи рятувальних і штурмових операцій, а також вирішення нестандартних ситуацій на воді.

Навички використання та експлуатації катерів «Safe Boat 27» військовослужбовці «ДОЗОРу» продемонстрували сьогодні у Києві на Дніпрі. Окрім вмінь з керування плавзасобами, спецпризначенці показали доставку та висадки оперативних спецгруп та інших операцій, які необхідні для охорони державного кордону.

Варто зазначити, що ця модифікація катерів може використовуватися як для патрулювання, так і для рейдово-штурмових цілей. Кількість суднокоманди катера складає 4 військовослужбовці. Проте, у разі необхідності, для виконання поставлених задач на ньому можуть розміщуватися до 20 бійців десанту зі спорядженням.

Источник: dpsu.gov.ua

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