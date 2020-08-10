Спецпризначенці прикордонної служби України отримали вітчизняні гвинтівки UAR-15

Державна прикордонна служба України отримала партію гвинтівок UAR-15 під патрон 5,56×45 мм для озброєння спецпризначенців підрозділу “ДОЗОР”.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

«Це найбільш поширений калібр зброї в країнах Північноатлантичного Альянсу. Планується, що UAR-15 повністю замінить автомат Калашникова», – ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що гвинтівки отримав 10-ий окремий загін оперативного реагування «ДОЗОР».

Як зазначили в ДПСУ, гвинтівка має модульне компонування, верхня частина ствольної коробки та цівка мають напрямні типу Пікатіні для установки прицільних пристосувань та інших тактичних аксесуарів.

Нагадаємо, у Національній гвардії України розпочали переозброєння деяких підрозділів гвинтівками UAR-15.

У цій моделі застосована газова система “CARBINE” з регульованим газовим блоком, що забезпечує плавну роботу автоматики.

Модульна конструкція дозволяє легко робити заміну всіляких компонентів: прикладу, цівки, пістолетної рукоятки та іншого навісного приладдя, тим самим налаштовуючи гвинтівку для зручності в експлуатації.

Гвинтівку виготовляють в Україні з вітчизняних та американських комплектуючих. Зокрема, ствол та ударно-спусковий механізм, від яких безпосередньо залежить кучність стрільби, виготовлені в США в компанії Daniel Defense.

Зазначимо, 10-й окремий загін оперативного реагування «ДОЗОР» – це орган охорони державного кордону, який безпосередньо виконує поставлені перед Держприкордонслужбою завдання.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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