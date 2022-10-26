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Спецслужби рф найближчим часом готують кампанію з дискредитації національних рухів народів росії - ГУР

Спецслужби рф найближчим часом готують кампанію з дискредитації національних рухів народів росії - ГУР

Спецслужби країни-агресора готують широку дискредитаційну кампанію проти лідерів національних та національно-визвольних рухів народів рф.

Її початок заплановано вже на найближчий час, а головною метою стане приниження самого прагнення народів до самовизначення.

Для цього, як в самій росії, так і за її межами – в Європі, США та Україні будуть використані наявні «агенти впливу» в інформаційній та політичній сферах. Їхнє завдання – донести до «широких мас» думку про апріорі агресивний, терористичний чи навіть нацистський характер будь-яких національних рухів.

Мета цієї кампанії – зірвати міжнародну підтримку права народів на захист своїх прав, мови, культури. Окрім цього, сформувати в середині українського суспільства негативне ставлення до народів рф, які потерпають від імперської політики. Традиційно в першу чергу під удар російської пропаганди підпадають народи Кавказу, що активно виборюються своє право на самовизначення. Зокрема, чеченська опозиція.

На сьогодні військово-політичне керівництво рф та режим путіна розглядають національно-визвольні рухи як одну з ключових загроз єдності та навіть самого існування росії. Саме їхнє виникнення сприймається як фактор нестабільності та викликає жорстку протидію з боку кремлівської верхівки.

Найкращий спосіб протидії подібним кампаніям – несприйняття маніпуляційних меседжів, незалежно від імені спікера, який їх розповсюджує. А також виявлення прихованих «агентів впливу» під виглядом «лідерів думок».

Джерело: gur.gov.ua

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