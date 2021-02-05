Спецслужбы РФ смогут без суда получать данные из смартфонов граждан: подготовлен законопроект

Министерство цифрового развития Российской Федерации разработало поправки в закон, согласно которым МВД, ФСБ и ФСО смогут без решения суда получать от операторов связи данные о местоположении телефонов пользователей. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «ОрдерКом». Позже его подлинность подтвердил изданию «Коммерсант» источник в правительстве.

Перечисленные в проекте сведения не относятся к тайне связи, они должны быть доступны органам, проводящим оперативно-розыскную деятельность; это «положительно повлияет на оказание услуг связи, придаст им большую прозрачность и однозначность в правоприменении», говорится в пояснительной записке к проекту. Помимо местоположения абонентов, силовикам также откроются данные об объемах оказания услуг и их стоимости.

Правоохранители и раньше запрашивали указанные в законе сведения без решения суда, но формально вопрос находился в юридически серой зоне, говорит член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

Проект Минцифры узаконит уже существующую практику. В результате пробел в регулировании устранится, считает Липин. Если предложенные поправки примут, тайна связи в России как понятие вообще исчезнет, уверен исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев.

Имея информацию о местоположении абонентов, силовики легко смогут вычислить передвижения конкретного человека. Например, можно сопоставить информацию о геолокации мобильных устройств с данными камер видеонаблюдения, объясняет ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Суды в российских регионах порой не принимали эти сведения, сомневаясь: подпадает или нет такая информация под тайну связи, рассказывает он. В случае принятия проекта Минцифры РФ сомнений у судей больше не останется.

Источник: sprotyv.info

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