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Спикер госдуры Володин предложил конфисковать имущество выехавших из страны россиян

Спикер госдуры Володин предложил конфисковать имущество выехавших из страны россиян

Спикер госдуры Володин предложил конфисковать имущество выехавших из страны россиян, выступающих против войны в Украине.

По мнению Воолодина, подобные высказывания могут быть расценены как призывы к экстремизму или дискредитация вооруженных сил рф, но мер реагирования в законодательстве недостаточно. Поэтому он предлагает дополнить Уголовный кодекс пунктом о конфискации имущества, "чтобы возместить нанесенный ущерб".

Между тем в Беларуси 16 января вступит в силу закон "об изъятии имущества", согласно которому власти смогут забирать деньги, недвижимость и акции за "недружественные действия" в отношении страны. В отличие от других законов его приняли тайно. 6 января документ, уже подписанный Лукашенко, был опубликован на сайте pravo.by.

Что такое "недружественные действия" в законе не прописано.

#конфискация #имущество

Джерело: https://t.me/infosprotyv/9642

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Темы: війна, росія

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