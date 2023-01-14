Спикер госдуры Володин предложил конфисковать имущество выехавших из страны россиян, выступающих против войны в Украине.

По мнению Воолодина, подобные высказывания могут быть расценены как призывы к экстремизму или дискредитация вооруженных сил рф, но мер реагирования в законодательстве недостаточно. Поэтому он предлагает дополнить Уголовный кодекс пунктом о конфискации имущества, "чтобы возместить нанесенный ущерб".

Между тем в Беларуси 16 января вступит в силу закон "об изъятии имущества", согласно которому власти смогут забирать деньги, недвижимость и акции за "недружественные действия" в отношении страны. В отличие от других законов его приняли тайно. 6 января документ, уже подписанный Лукашенко, был опубликован на сайте pravo.by.

Что такое "недружественные действия" в законе не прописано.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/9642

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