Спільна українсько-ізраїльська урядова заява щодо паломництва хасидів до м. Умань з нагоди святкування Рош га-Шана

За ініціативи Президента України Володимира Зеленського Рош га-Шана набув в Україні статусу національного свята.

Водночас цього року епідемічна ситуація в Україні та Ізраїлі, як і в усьому світі, на жаль, не дає змогу традиційно відзначити це свято.

Керуючись рекомендаціями та застереженнями Міністерств охорони здоров’я України та Ізраїлю, наполегливо закликаємо усіх паломників, які планують взяти участь у цьогорічних святкових заходах з нагоди Рош га-Шана в Україні, утриматися від відвідання міста Умань через загрозливу епідемічну ситуацію.

Однак, для тих, хто таки вирішив відвідати Умань, хотіли б наголосити, що карантинні обмеження в Україні поширюються на всі публічні заходи і мають суворо дотримуватися.

Уряди двох держав спільно дбають про здоров’я та безпеку своїх громадян.

Сподіваємося на розуміння та щиро віримо, що наступного року нам вдасться разом відсвяткувати Рош га-Шана та інші свята без будь-яких обмежень.

Источник: kmu.gov.ua

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