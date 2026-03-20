Спільна заява держав Близького Сходу

Катар, Азербайджан, Бахрейн, Єгипет, Йорданія, Кувейт, Ліван, Пакистан, Саудівська Аравія, Сирія, Туреччина та ОАЕ після міністерської зустрічі міністрів закордонних справ групи арабських та ісламських країн щодо іранських атак в Ер-Ріяді опублікували спільну заяву, в якій закликали Іран «негайно припинити свої атаки»

Їхні Високості та Високоповажності міністри закордонних справ Держави Катар, Королівства Бахрейн, Арабської Республіки Єгипет, Хашимітського Королівства Йорданія, Держави Кувейт, Ліванської Республіки, Ісламської Республіки Пакистан, Королівства Саудівська Аравія, Сирійської Арабської Республіки, Турецької Республіки та Об’єднаних Арабських Еміратів провели консультативну міністерську зустріч у середу, 29 рамадана 1447 року за хіджрою (18 березня 2026 року), в Ер-Ріяді щодо іранських атак.

Міністри обговорили іранські атаки на країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, Хашимітське Королівство Йорданія, Республіку Азербайджан та Республіку Туреччина. Вони рішуче засудили ці навмисні атаки балістичними ракетами та дронами, спрямовані на цивільну інфраструктуру, нафтові об’єкти, опріснювальні установки, аеропорти, житлові будинки та дипломатичні представництва.

Міністри наголосили, що такі атаки не можуть бути виправдані жодними причинами чи приводами.

Вони також підкреслили право держав на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Міністри закликали Іран негайно припинити атаки та підтвердили необхідність дотримуватися міжнародного права, міжнародного гуманітарного права та принципів добросусідства як першого кроку до деескалації, відновлення безпеки та стабільності в регіоні, а також просування дипломатії.

Міністри наголосили на потребі того, щоб Іран виконував резолюцію Ради Безпеки ООН 2817 (2026), яка вимагає негайного припинення всіх провокаційних дій та загроз проти сусідніх держав, а також припинення підтримки, фінансування та озброєння пов’язаних з Іраном міліцій в арабських країнах. Такі дії суперечать інтересам цих держав.

Крім того, міністри закликали Іран утриматися від заходів чи загроз, спрямованих на закриття міжнародного судноплавства в Ормузькій протоці або створення загрози морській безпеці в Баб-ель-Мандебській протоці.

Міністри підтвердили підтримку безпеки, стабільності та територіальної цілісності Лівану, активізацію суверенітету ліванської держави над усіма її територіями, а також засудили ізраїльську агресію проти Лівану та його експансіоністську політику в регіоні.

Міністри підтвердили свою рішучість продовжувати інтенсивні консультації та координацію, щоб стежити за розвитком подій, оцінювати нові виклики та виробляти спільні позиції. Вони наголосили на необхідності вживати всіх необхідних законних заходів і процедур для захисту безпеки, стабільності та суверенітету своїх країн і припинення злочинних іранських атак на їхні території.

Джерело: https://t.me/in_factum/42894

